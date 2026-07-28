Tytuł mistrza odebrany. Protest przyniósł skutek. Zapadła decyzja: 72 dni
Choć wobec zakończonych niedawno mistrzostw świata echa tegorocznego Pucharu Narodów Afryki zeszły na dalszy plan, teraz na nowo wracają na tapet. Wszystko ze względu na decyzję Sportowego Trybunału Arbitrażowego (CAS) w Lozannie, który wyznaczył termin rozprawy dotyczącej apelacji Senegalu. Tamtejsza federacja oprotestowała werdykt Afrykańskiej Konfederacji Piłkarskiej (CAF), która odebrała jej tytuł mistrza kontynentu na rzecz Maroka po finale, który zakończył się olbrzymim skandalem.
Od finału Pucharu Narodów Afryki minęło już ponad pół roku, a emocje wracają na nowo. Finałowa potyczka pomiędzy Senegalem i Marokiem wywołała bowiem skandal, przybierając obrót, jaki trudno było sobie wcześniej wyobrazić.
Afera rozpoczęła się w doliczonym czasie gry, gdy sędzia przyznał rzut karny dla Maroka. Jego decyzja wywołała zamieszki na trybunach i ostry sprzeciw piłkarzy Senegalu, którzy na znak protestu opuścili murawę. Po kilkunastu minutach zdecydowali się jednak kontynuować grę, głównie za namową swojego kapitana - Sadio Mane, co przyniosło wymierny efekt.
Brahim Diaz nie wykorzystał bowiem rzutu karnego, a w dogrywce jedynego gola strzelił Papa Gueye, zapewniając tym samym tytuł "Lwom Terangi". Tak się przynajmniej wydawało, bo dwa miesiące później czekał nas zwrot akcji.
W marcu zapadła bowiem decyzja o tym, by ukarać Senegal walkowerem, tym samym odbierając mu tytuł, który trafił do piłkarzy z Maroka.
Pierwotni triumfatorzy nie pozostawili jednak tak tej sprawy. Tamtejsza federacja oprotestowała werdykt Afrykańskiej Konfederacji Piłkarskiej, składając apelację do Sportowego Trybunału Arbitrażowego w Lozannie. Wiemy już, kiedy wniosek trafi na wokandę.
Afera po finale Pucharu Narodów Afryki. CAS ogłasza termin rozprawy
W oficjalnym komunikacie czytamy, że rozprawę zaplanowano na 8 października. Jak zaznacza CAS, sprawa będzie toczyć się "za zamkniętymi drzwiami".
- Po rozprawie skład orzekający rozpocznie obrady. Na tym etapie CAS nie może wskazać, kiedy zapadnie ostateczna decyzja, ale nie nastąpi to w dniu rozprawy - informuje jednocześnie Sportowy Trybunał Arbitrażowy.
Senegalczycy, jak i federacja z Maroka muszą więc uzbroić się w cierpliwość. A końcowy werdykt zapewne i tak spotka się ze sprzeciwem jednej ze stron.