Od finału Pucharu Narodów Afryki minęło już ponad pół roku, a emocje wracają na nowo. Finałowa potyczka pomiędzy Senegalem i Marokiem wywołała bowiem skandal, przybierając obrót, jaki trudno było sobie wcześniej wyobrazić.

Afera rozpoczęła się w doliczonym czasie gry, gdy sędzia przyznał rzut karny dla Maroka. Jego decyzja wywołała zamieszki na trybunach i ostry sprzeciw piłkarzy Senegalu, którzy na znak protestu opuścili murawę. Po kilkunastu minutach zdecydowali się jednak kontynuować grę, głównie za namową swojego kapitana - Sadio Mane, co przyniosło wymierny efekt.

Brahim Diaz nie wykorzystał bowiem rzutu karnego, a w dogrywce jedynego gola strzelił Papa Gueye, zapewniając tym samym tytuł "Lwom Terangi". Tak się przynajmniej wydawało, bo dwa miesiące później czekał nas zwrot akcji.

W marcu zapadła bowiem decyzja o tym, by ukarać Senegal walkowerem, tym samym odbierając mu tytuł, który trafił do piłkarzy z Maroka.

Pierwotni triumfatorzy nie pozostawili jednak tak tej sprawy. Tamtejsza federacja oprotestowała werdykt Afrykańskiej Konfederacji Piłkarskiej, składając apelację do Sportowego Trybunału Arbitrażowego w Lozannie. Wiemy już, kiedy wniosek trafi na wokandę.

Afera po finale Pucharu Narodów Afryki. CAS ogłasza termin rozprawy

W oficjalnym komunikacie czytamy, że rozprawę zaplanowano na 8 października. Jak zaznacza CAS, sprawa będzie toczyć się "za zamkniętymi drzwiami".

- Po rozprawie skład orzekający rozpocznie obrady. Na tym etapie CAS nie może wskazać, kiedy zapadnie ostateczna decyzja, ale nie nastąpi to w dniu rozprawy - informuje jednocześnie Sportowy Trybunał Arbitrażowy.

Senegalczycy, jak i federacja z Maroka muszą więc uzbroić się w cierpliwość. A końcowy werdykt zapewne i tak spotka się ze sprzeciwem jednej ze stron.

Brahim Diaz i Achraf Hakimi to największe gwiazdy Maroka na Pucharze Narodów Afryki 2026 SEBASTIEN BOZON AFP

Sadio Mane (z prawej) w barwach reprezentacji Senegalu SEBASTIEN BOZON AFP





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