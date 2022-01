Przed obecnym sezonem Puchacz przeszedł z Lecha Poznań do Unionu Berlin. Nie zadebiutował jednak w Bundeslidze. Zagrał jedynie w pięciu spotkaniach Ligi Konferencji. Dlatego też zdecydował się na wypożyczenie do klubu, w którym będzie mógł częściej grać.



Kilka dni temu Puchacz przeniósł się więc do Trabzonsporu. Będzie tam występował do końca sezonu.



Tymoteusz Puchacz wszedł jeszcze w pierwszej połowie

W środowym spotkaniu 22. kolejki Superligi, Polak zadebiutował w tureckim zespole. Pojawił się na boisku już po upływie półgodziny meczu z Giresunspor. Wtedy trener Abdullah Avci zdecydował aż na dwie zmiany, mimo że na tablicy wyników widniał bezbramkowy remis. Oprócz Puchacza wszedł też Yusuf Erdogan.

Remis utrzymał się do końca, ale obie drużyny strzeliły po golu. W 68. minucie wynik otworzył piłkarz Giresunsporu Umut Nayir. W 79. minucie wyrównał Andreas Cornelius.



Trabzonspor miał świetną okazję do zwycięstwa. W ostatniej minucie doliczonego czasu gry rzut karny wykonywał bowiem Anastasios Bakasetas. Grek nie wykorzystał "jedenastki" i spotkanie zakończyło się podziałem punktów.



Drużyna Tymoteusza Puchacza zmierza po mistrzostwo Turcji. Ma 51 punktów, o 9 wyprzedza Konyaspor.