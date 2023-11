Tym razem Boniek się nie hamował. Ostre słowa w kierunku piłkarskiej organizacji

- Dalej mówię za siebie jako były piłkarz i człowiek, który jest w futbolu od kilkudziesięciu lat. Pomysł IFAB o karach czasowych to absurd. Futbol jeszcze nie dopracował i nie poradził sobie do końca z VAR. Ciągle mamy też kłopoty z interpretacją zagrań ręką w polu karnym, a znów chcemy zafundować kolejne kłopoty arbitrom, którzy już są pod wielką presją. Piłka to prosta gra, a konsekwentnie idziemy w stronę jej komplikacji.

~ Zbigniew Boniek