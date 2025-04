Tylko spójrz, kto pochwalił Lewandowskiego i Szczęsnego. Co za słowa!

15 - tyle meczów pod wodzą Paulo Sousy rozegrała reprezentacja Polski. Bilans? Sześć zwycięstw, pięć remisów i cztery porażki. Za kadencji Portugalczyka nasza kadra rozgrywała eliminacje do katarskiego mundialu oraz szybko, już na etapie fazy grupowej, pożegnała się z mistrzostwami Europy. Sousa pracował w Polsce od końca stycznia do 29 grudnia 2021 roku. Wtedy to niespodziewanie odszedł do Flamengo, które zaproponowało mu zdecydowanie wyższy kontrakt. Reklama

W Brazylii portugalski trener spędził zaledwie pół roku. Następnie ponownie spróbował swoich sił w Serie A, przejmując Salernitanę, którą poprowadził w 25 spotkaniach. Po dosyć długim okresie bezrobocia były selekcjoner "Biało-Czerwonych" 1 lipca zeszłego roku trafił do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, a konkretnie do klubu Shabab Al-Ahli.



We wtorkowy poranek na łamach "Mundo Deportivo" ukazał się wywiad z byłym selekcjonerem reprezentacji Polski. W rozmowie z hiszpańskimi dziennikarzami Sousa odniósł się m.in. do Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego, z którymi miał okazję współpracować przed laty. 54-latek nie szczędził pochwał skierowanych w stronę naszych piłkarzy.

Dla mnie zawsze był i wciąż jest jednym z najlepszych bramkarzy na świecie. Czasami brakowało mu koncentracji, ale te kilka bez piłki nożnej dały mu dojrzałość i wspomnianą koncentrację. Tworzy niezwykłą atmosferę w swoim otoczeniu. Lubi być zawsze bardzo wesoły, ciągle żartuje ale zmienia się, gdy przychodzi czas na treningi i grę, to wspaniałe ~ powiedział Sousa o Wojciechu Szczęsnym.

Portugalczyk musiał wspomnieć również o napastniku drużyny Hansiego Flicka. "Lewandowski? Był naszym kapitanem. Rozmawiałem z nim kilka razy poza boiskiem. Jest jedną z najbardziej profesjonalnych osób, z jakimi miałem przyjemność pracować. Dąży do nieustannego rozwoju. Pozwoliło mi to zobaczyć to, co widziałem u siebie lub u piłkarzy na bardzo wysokim poziomie, takich jak Roberto Baggio i Cristiano Ronaldo. Chodzi o powtarzalność pracy i ciągłe skupienie - mówił Paulo Sousa. Reklama

Przy okazji 54-latek przytoczył historię z jednego ze zgrupowań, podczas którego Lewandowski pokazywał Karolowi Świderskiemu materiały wideo z analizą obrońców... San Marino. - Był zaangażowany w stosunku do piłkarzy i widzę, że w Barcelonie jest podobnie. Posługuje się mową ciała, motywując swoich kolegów z drużyny. To czyni go naprawdę wyjątkowym zawodnikiem. Jest zwycięzcą, bardzo ambitnym i profesjonalnym - zakończył.

Obecnie Shabab Al-Ahli prowadzone przez Paulo Sousę po 19. kolejkach jest liderem w ligowej tabeli, mając na koncie aż 49 punktów. Do tej pory Portugalczyk poprowadził tę drużynę w 40 spotkaniach. Za to Barcelona z Polakami w składzie w środę rozegra pierwszy ćwierćfinałowy mecz w Lidze Mistrzów przeciwko Borussi Dortmund.

