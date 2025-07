Mówiło się o Milanie i innych czołowych klubach z TOP 5 europejskich lig. W ostatnim czasie najbliżej miał być Sunderland, czyli beniaminek Premier League. Tymczasem niemal pewnym jest, że Marcin Bułka zdecydował się na transfer do zespołu Neom SC, który dopiero co wywalczył awans do Saudi Professional League.

Tomasz Włodarczyk z portalu "Meczyki" przekazywał, że golkiper naszej kadry we wtorek przeszedł testy medyczne i podpisał kontrakt. W środę do sytuacji transferowej Bułki odniósł się Mateusz Borek, który zdradził wszelkie szczegóły jego przenosin na Bliski Wschód.

Co więcej, dowiadujemy się, że wspomniany Sunderland do samego końca próbował przekonać Bułkę na transfer do Anglii. Do 25-latka spłynęły także oferty z innych wielkich klubów z Europy. "Prezydent Sunderlandu próbował jeszcze kilkadziesiąt godzin temu skontrować klub z Arabii, ale finansowo był bez szans. Co ciekawe, była też oferta z Monaco (za niska dla Nicei) i wstępna z Aston Villi" - czytamy.