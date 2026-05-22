TVP dała zielone światło. Szpakowski się nie zawahał. Zaczyna nowy rozdział

Dariusz Szpakowski nie znalazł się w komentatorskiej ekipie na piłkarskie finały MŚ, które rozpoczynają się już 11 czerwca. To pierwsza taka sytuacja od 40 lat. Okazuje się jednak, że dwa dni po inauguracji mundialu legendarny sprawozdawca pojawi się na antenie TVP1 z autorskim programem. Magazyn "Press" informuje o detalach nowego projektu.

Mundial bez Dariusza Szpakowskiego? Dla rzeszy kibiców będzie to zupełnie nowe doświadczenie. Legendarny komentator w przeżywaniu piłkarskich emocji towarzyszył przecież kilku pokoleniom.

W tym roku będzie inaczej. Szpakowski, który dokładnie przed tygodniem skończył 75 lat, nie zasiądzie przed mikrofonem. Ale w trakcie nadchodzących finałów MŚ na antenie TVP będzie się pojawiał regularnie.

Dariusz Szpakowski z autorskim programem w TVP1. Wezmą w nim udział byli selekcjonerzy drużyny narodowej

Program "Rozmowy na medal" będzie emitowany w każdą sobotę o godz. 15:20. Premiera już 13 czerwca. Nie podano, ile wydań zaplanowano.

"Tematem przewodnim cyklu wywiadów z byłymi selekcjonerami będzie poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, czy na danym mundialu Polska mogła osiągnąć więcej. Dotyczy to wszystkich turniejów z udziałem naszej reprezentacji bez wyjątku, nie tylko tych, w których nie zdołaliśmy wyjść z grupy, ale także tych, które kończyliśmy na medalowym trzecim miejscu" - czytamy w serwisie Press.pl.

"Będziemy próbować skłonić selekcjonerów do refleksji, czy właściwie zarządzali grupą, czy w ich zespołach panowała dobra atmosfera i czy zrobili absolutnie wszystko, by osiągnąć sukces" - to fragment zapowiedzi audycji przygotowany przez publicznego nadawcę.

Za scenariusz programu odpowiedzialny jest Piotr Poraj-Poleski. Wśród gości należy się spodziewać - chronologicznie - Jacka Gmocha, Antoniego Piechniczka, Jerzego Engela, Pawła Janasa, Adama Nawałki i Czesława Michniewicza. To oni prowadzili "Biało-Czerwonych" w finałach MŚ.

Szpakowski relacjonował przebieg 12 mundiali. W latach 1978 i 1982 był sprawozdawcą Polskiego Radia. Od 1986 roku nieprzerwanie komentował globalny czempionat na antenie telewizyjnej. Pożegnał się z widzami w grudniu 2022 roku, kończąc finał Argentyna - Francja prowadzony przez Szymona Marciniaka.

Tegoroczny mundial odbędzie się w USA, Meksyku i Kanadzie w dniach 11 czerwca - 19 lipca. Tym razem bez udziału reprezentacji Polski. W imprezie do rywalizacji przystąpi rekordowa liczba 48 drużyn.

Dariusz SzpakowskiHornet/REPORTEREast News
