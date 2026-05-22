TVP dała zielone światło. Szpakowski się nie zawahał. Zaczyna nowy rozdział

Mundial bez Dariusza Szpakowskiego? Dla rzeszy kibiców będzie to zupełnie nowe doświadczenie. Legendarny komentator w przeżywaniu piłkarskich emocji towarzyszył przecież kilku pokoleniom.

W tym roku będzie inaczej. Szpakowski, który dokładnie przed tygodniem skończył 75 lat, nie zasiądzie przed mikrofonem. Ale w trakcie nadchodzących finałów MŚ na antenie TVP będzie się pojawiał regularnie.

Dariusz Szpakowski z autorskim programem w TVP1. Wezmą w nim udział byli selekcjonerzy drużyny narodowej

Program "Rozmowy na medal" będzie emitowany w każdą sobotę o godz. 15:20. Premiera już 13 czerwca. Nie podano, ile wydań zaplanowano.

"Tematem przewodnim cyklu wywiadów z byłymi selekcjonerami będzie poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, czy na danym mundialu Polska mogła osiągnąć więcej. Dotyczy to wszystkich turniejów z udziałem naszej reprezentacji bez wyjątku, nie tylko tych, w których nie zdołaliśmy wyjść z grupy, ale także tych, które kończyliśmy na medalowym trzecim miejscu" - czytamy w serwisie Press.pl.

"Będziemy próbować skłonić selekcjonerów do refleksji, czy właściwie zarządzali grupą, czy w ich zespołach panowała dobra atmosfera i czy zrobili absolutnie wszystko, by osiągnąć sukces" - to fragment zapowiedzi audycji przygotowany przez publicznego nadawcę.

Za scenariusz programu odpowiedzialny jest Piotr Poraj-Poleski. Wśród gości należy się spodziewać - chronologicznie - Jacka Gmocha, Antoniego Piechniczka, Jerzego Engela, Pawła Janasa, Adama Nawałki i Czesława Michniewicza. To oni prowadzili "Biało-Czerwonych" w finałach MŚ.

Szpakowski relacjonował przebieg 12 mundiali. W latach 1978 i 1982 był sprawozdawcą Polskiego Radia. Od 1986 roku nieprzerwanie komentował globalny czempionat na antenie telewizyjnej. Pożegnał się z widzami w grudniu 2022 roku, kończąc finał Argentyna - Francja prowadzony przez Szymona Marciniaka.

Tegoroczny mundial odbędzie się w USA, Meksyku i Kanadzie w dniach 11 czerwca - 19 lipca. Tym razem bez udziału reprezentacji Polski. W imprezie do rywalizacji przystąpi rekordowa liczba 48 drużyn.

