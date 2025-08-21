Tuż przed meczem Lecha przekazano koszmarne wieści. Nie żyje były trener "Kolejorza"

Roman Łoś przyszedł na świat 30 czerwca 1941 roku na kresach wschodnich. Ukończył poznańską Akademię Wychowania Fizycznego. W międzyczasie rozpoczął piłkarską karierę na pozycji napastnika.

Następnie przeniósł się na ławkę trenerską. Obejmował m.in. drużyny, takie jak: Ina Goleniów, Stilon Gorzów, Lechia Zielona Góra, Szombierki Bytom czy BKS Stal Bielsko-Biała. Później związał się z Lechem Poznań.

Romanczuk na konferencji przed meczem Jagiellonii: Zdajemy sobie sprawę, jak ważny jest ten dwumecz. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Nie żyje Roman Łoś. Lech pożegnał byłego trenera

Jak czytamy na oficjalnej stronie Lecha, Roman Łoś był związany z klubem wiele lat w roli asystenta. Dwa razy miał okazję przejąć pierwszy zespół. Latem 1978 roku zastąpił na tej posadzie Jerzego Kopę, a rok później - od października do grudnia - był już jego następcą.

Łoś był prawdziwym łowcą talentów. Do ekipy "Kolejorza" sprowadził zawodników, którzy stawali się gwiazdami. Mowa o chociażby Mirosławie Okońskim, Jarosławie Araszkiewiczu czy Damianie Łukasiku. Doświadczony szkoleniowiec zmarł w czwartek 21 sierpnia.

Rozwiń

"Pogrążonej w żałobie rodzinie wyrazy współczucia składa cała rodzina byłych i obecnych przedstawicieli Lecha Poznań. Msza święta zostanie odprawiona w środę, 27 sierpnia o godzinie 11 w parafii Świętej Barbary w Luboniu, a pogrzeb tego dnia w samo południe na cmentarzu parafialnym w Luboniu" - napisano na stronie poznańskiego klubu.

O godz. 20:30 Lech rozpocznie pierwsze spotkanie w czwartej rundzie eliminacji głównej fazy Ligi Europy przeciwko belgijskiemu KRC Genk.