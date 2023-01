Turniej ruszył w miejscu zniszczonym przez wojnę. "To znak pokoju"

Trudno znaleźć wiele krajów, które w XXI wieku były tak doświadczone przez wojny jak Irak. Przez wiele lat zniszczony działaniami wojennymi kraj musiał rozgrywać swoje mecze na boiskach wyjazdowych, a reprezentacja iracka błąkała się po Jordanii, Arabii Saudyjskiej, Katarze, Bahrajnie, Emiratach Arabskich i innych krajach. Mecze na własnych boiskach rozgrywała bardzo rzadko. W czerwcu 2011 roku doszło do starcia z Syrią na stadionie w Arbil, w irackim Kurdystanie. Wiosną 2013 roku reprezentacja Iraku wróciła do Bagdadu na towarzyskie mecze z Syrią i Liberią .

Właśnie na tym stadionie odbywa się teraz Puchar Zatoki Perskiej (Gulf Cup) - bardzo prestiżowa impreza piłkarska w regionie, której Irak nie organizował od 1979 roku, czyli od czasów wybuchu wojny iracko-irańskiej. Do niego doszedł drugi - Al-Minaa Olympic Stadium, otwarty w Basrze na ten turniej w grudniu zeszłego roku. Mieści 30 tys. ludzi.

Irak pokazuje zatem światu dwa nowiutkie stadiony jako symbol powrotu do normalności i do świata sportu oraz futbolu. Na tych obiektach rywalizuje teraz osiem ekip znad Zatoki Perskiej.

Ludzie w Iraku świętują na ulicach

Irak wygrał imprezę trzykrotnie, ostatni raz w 1988 roku. Jeżeli uda mu się to teraz, będzie to święto narodowe w kraju. Iraccy piłkarze raz uczestniczyli w finałach mistrzostw świata - w 1986 roku. W walce o katarski mundial doszli do fazy finałowej, ale ustąpili miejsca Iranowi, Korei Południowej i Emiratom Arabskim. Wszystkie mecze jako gospodarz Irak rozgrywał wówczas w Doha w Katarze.