Turniej piłki nożnej dla dzieci z niepełnosprawnościami. "Spotkanie ludzi wyjątkowych"

Na naszych boiskach zobaczymy zatem kilkudziesięciu zawodników. I właśnie dla nich przygotowaliśmy, poza pucharami dla ekip i medalami dla każdego uczestnika coś, co każdy z nich mógłby zabrać ze sobą do domu - wspomnienia, pamiątki, podarunki i fajną oprawę - mówi prezes KSPN Pogoń Kraków, Mateusz Dziedzic. - Dlatego właśnie zapraszamy wszystkich kibiców na nasze obiekty. To będzie ogromne święto dla tych dzieciaków i prawdziwa, szczera, nieskażona radość z kopania futbolówki.