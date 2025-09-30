Tureckie piekło dla giganta. Faworyt na deskach, zdecydował jeden gol

Liverpool do minionego weekendu był jedną z ekip, które zdobyły wszystkie możliwe punkty w czołowych pięciu ligach europejskich. Zespół mistrzów Anglii wszedł w ten sezon naprawdę dobrze, wygrywając pięć spotkań w rozgrywkach Premier League, jedno w Lidze Mistrzów oraz jedno w EFL Cup. Piłkarze Arne Slota bardzo dobrze zdawali się realizować plan swojego trenera.

Pierwsza wpadka w tym sezonie przyszła w szóstej kolejce ligowej. Zespół "The Reds" wyjechał na stadion Crystal Palace, aby zagrać z jedną z najlepiej poukładanych drużyn w lidze. Od początku jasne było, że nie będzie to dla Liverpoolu łatwe spotkanie. Tak faktycznie się stało, co więcej, goście ze stadionu w Londynie wywieźli okrągłe zero punktów, bo mecz zakończył się porażką 1:2.

Nieoczekiwana wpadka Liverpoolu. Angielski gigant powstrzymany

Szansa na poprawę nastrojów przyszła błyskawicznie, bo już trzy dni później - we wtorek. Problem w tym, że piłkarzy Arne Slota czekał kolejny bardzo wymagający wyjazdy - tym razem do Galatasaray. Mowa o zespole lidera ligi tureckiej, który już w tym momencie ma aż sześć punktów przewagi nad drugim Fenerbahce (po ledwie siedmiu kolejkach przyp.red.), a także w pierwszej kolejce Ligi Mistrzów boleśnie przegrał z Eintrachtem Frankfurt.

Faworytem spotkania drugiej kolejki był oczywiście Liverpool, ale patrząc na sam skład gospodarzy, nie sposób było wyrokować, że nie będą w stanie sprawić kłopotów. Każdy, kto rozważał scenariusz, w którym Liverpool nie wywozi kompletu punktów z Turcji, mógł uśmiechnąć się bardzo szybko. Już w 16. minucie rywalizacji sędzia Clement Turpin podyktował rzut karny dla "Galaty".

Do piłki ustawionej na 16. metrze od bramki gości podszedł Victor Osimhen. Nigeryjczyk wykorzystał stały fragment gry i wyprowadził swój zespół na prowadzenie. Liverpool próbował odpowiedzieć, ale brakowało skuteczności. To sprawiło, że do przerwy gospodarze prowadzili 1:0, co zapowiadało sporą dawkę emocji także w drugich 45 minutach.

Patrząc jedynie na "test oka" śmiało można byłoby stwierdzić, że Liverpool w drugiej połowie wyglądał lepiej od swoich rywali, ale nic z tego nie wynikało, bo choć gospodarze wiele nie wykreowali, to naprawdę nieźle bronili i z pewną domieszką szczęścia zdołali "dowieźć" ten wynik do końca. Mecz zakończył się rezultatem 1:0, co sprawia, że Liverpool zanotował drugą porażkę z rzędu.

Polsat Sport Polsat Sport

Arne Slot AFP

Ademola Lookman i Victor Osimhen AFP

Mohamed Salah Dave Shopland/Shutterstock East News