Tureckie media informują, wielki klub chce Piątka. Może zagrać z innym Polakiem

Prawdziwy renesans formy w Turcji przechodzi Krzysztof Piątek . Do Basaksehiru trafił w sierpniu 2023 roku z włoskiej Salernitany. Do tej pory udało mu się zaliczyć w klubie ze Stambułu już 79 spotkań, w których zdobył 46 goli .

Wicelider Super Lig ma już zagwarantowane miejsce w kwalifikacjach Ligi Mistrzów na przyszły sezon. Mają aż 20 punktów przewagi nad trzecim Samsunsporem i jedynie sześć straty do liderującego Galatasaray. Co więcej Fenerbahce ma rozegrany jeden mecz mniej, więc w przypadku zwycięstwa różnica ta zmniejszy się do jedynie trzech "oczek".