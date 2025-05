Tureckie media donoszą. Przełom ws. transferu Polaka. Padła konkretna oferta

Jak jednak donoszą tamtejsze media, przygoda Szymańskiego z drużyną prowadzoną przez legendarnego Jose Mourinho nieubłaganie zbliża się do końca. Mimo iż jego kontrakt obowiązuje do czerwca 2027 roku, to najprawdopodobniej reprezentant Polski zmieni pracodawcę jeszcze tego lata. "Zapadła decyzja ws. Sebastiana Szymańskiego. Jego nazwisko odrzucono w planach budowy drużyny, ponieważ klub chce dokonać zmian w składzie na nowy sezon. Poinformowano, że zarząd Fenerbahce przyjrzy się ofertom za polskiego pomocnika" - pisali kilka dni temu tureccy dziennikarze. Dziś donoszą oni natomiast, że obecny klub Polaka już otrzymał dość lukratywną ofertę, której autorem jest zespół ze stolicy Włoch - S.S. Lazio.