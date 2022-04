Turecki klub zaprzecza, że Roman Abramowicz go kupił

Oprac.: Paweł Pieprzyca Piłka nożna

Turecki klub Goeztepe zaprzeczył, że miliarder Roman Abramowicz go przejął. Doniesienia w tamtejszych mediach sugerowały, że Rosjanin, który jest w trakcie sprzedawania Chelsea, doszedł do porozumienia z szefostwem klubu, a oficjalne ogłoszenie transakcji ma nastąpić do końca tygodnia.

Zdjęcie Piłkarze Goeztepe / Getty Images