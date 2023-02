Turecki klub potwierdził tragiczną wiadomość. Piłkarz zmarł pod gruzami

Epicentrum trzęsienia, które nastąpiło w poniedziałek o godz. 4:17 czasu lokalnego (godz. 2:17 w Polsce), znajdowało się na głębokości 10 km, 37 kilometrów na północny zachód od liczącego ok. dwa miliony mieszkańców tureckiego miasta Gaziantep, położonego blisko granicy z Syrią - przekazało Europejskie Śródziemnomorskie Centrum Sejsmologiczne (EMSC).

Pierwotne wstrząsy miały magnitudę 7,8. Po nich doszło do co najmniej 20 wstrząsów wtórnych. Najsilniejsze o magnitudzie 6,6. Wstrząsy odczuwalne były także w Egipcie, Libanie i na Cyprze.

Ziemia trzęsła się ponownie także we wtorek. Tym razem środkową Turcję nawiedziły trzęsienia o sile 5,6 i 5,7. Według danych aktualnych na wtorkowe popołudnie, w Syrii i Turcji zginęło 5151 osób, a 21 875 zostało rannych.

Trzęsienie ziemi w Turcji: Piłkarz zmarł pod gruzami

Wraz z żoną znalazł się w budynku, który został zniszczony przez trzęsieni ziemi. Ratownicy szybko dotarli do kobiety i wyciągnęli ją spod gruzów. Do Turkaslana nie byli jednak w stanie dotrzeć. Już w poniedziałek część tureckich portali, a także Wikipedia kolportowały informację o śmierci 28-letniego piłkarza. Rodzina i klub nie potwierdzały jednak tragicznych doniesień.

Niestety, we wtorkowe popołudnie okazało się, że bramkarz nie został uratowany . Klub poinformował o tym za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych. Natychmiast zmienił też zdjęcie profilowe na czarno-białe.

Klubowy kolega, Cengizhan Akgun, opisał natomiast, jak wyglądała akcja ratunkowa. "Podczas katastrofy słychać było krzyk, najprawdopodobniej był to Ahmet Eyup. Ratownicy wywiercili otwór i widać było chyba stopę. Później próbowano dostać się do uwięzionego, ale było to trudne" - relacjonował na Instagramie.