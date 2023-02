Turecki klub podjął dramatyczną decyzję. Wszystko przez trzęsienie ziemi

Epicentrum trzęsienia, które nastąpiło w poniedziałek o godz. 4:17 czasu lokalnego (godz. 2:17 w Polsce), znajdowało się na głębokości 10 km, 37 kilometrów na północny zachód od liczącego ok. dwa miliony mieszkańców tureckiego miasta Gaziantep, położonego blisko granicy z Syrią - przekazało Europejskie Śródziemnomorskie Centrum Sejsmologiczne (EMSC). Pierwotne wstrząsy miały magnitudę 7,8. Po nich doszło do co najmniej 20 wstrząsów wtórnych. Najsilniejsze o magnitudzie 6,6. Wstrząsy odczuwalne były także w Egipcie, Libanie i na Cyprze. Ziemia trzęsła się ponownie także we wtorek. Tym razem środkową Turcję nawiedziły trzęsienia o sile 5,6 i 5,7. Według danych aktualnych na sobotnie popołudnie, w Syrii i Turcji zginęło 25 500 osób.