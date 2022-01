Mahir Emreli po tym, jak ogłosił, że idzie z Legią Warszawa do sądu zdaniem wyjechał z Baku do Stambułu. Azerskie media donosiły, że miał tam negocjować transfer do tureckiej Super Ligi. Niewiadomą pozostawały tylko nazwy klubów. Dziś Turcy donoszą, że chodziło o Galatasaray Stambuł i Istanbul Başakşehir.

Zdjęcie