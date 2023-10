Turcy idą na całość. Ogłosili cenę sprzedaży Polaka. Rekord w historii klubu

Sebastian Szymański trafił do Fenerbahce Stambuł ostatniego lata . Turecki klub zapłacił za niego Dynamu Moskwa 9,7 mln euro. Aktualnie rynkowa wartość Polaka szacowana jest na 18 mln euro .

Szymański bryluje w tureckiej Super Lig. Jego kontrakt zachowuje ważność do 2027 roku

Gdyby transakcja na takim poziomie doszła do skutku, będzie to transferowy rekord Fenerbahce , jeśli chodzi o zawodników opuszczających klub. W tej chwili listę najdroższych otwierają Vedat Muriqi ( Lazio Rzym ) i Elvira Baljić (Real Madryt). Obaj kosztowali 21 mln euro .

Szymańskim żywotnie interesują się wysłannicy Liverpoolu , Napoli i Fiorentiny. Obserwowali 24-letniego pomocnika w kilku ostatnich występach. I byli pod wielkim wrażeniem tego, co zobaczyli.

Kontrakt Szymańskiego zachowuje ważność do 2027 roku. Jego pracodawca planuje niebawem odnowić umowę, wpisując do niej stosowną sumę odstępnego. Wiązać się to ma również z podwyżką uposażenia.