⁠Turcy bezlitośni dla Sebastiana Szymańskiego. Ostrzej się nie dało. "Upadek"

Wielkie oczekiwania wobec Szymańskiego. Turcy oczekują kolejnych goli

Świetnymi występami 24-latek wywindował oczekiwania na tak wysoki poziom , że od wielu tygodniu trudno jest mu im sprostać. Szymański ostatni raz do siatki trafił 10 stycznia i od tamtej pory trwa jego posucha strzelecka. Mimo to jego wartość rynkowa stale wzrasta, a kolejka chętnych na transfer Polaka wcale się nie skraca.

24-latek wciąż jest ważną postacią Fenerbahce i dochodzi do sytuacji strzeleckich, jednak dopadły go problemy ze skutecznością . Mocno wyolbrzymiają je tureccy dziennikarze, którzy nie unikają ostrej krytyki pod adresem pomocnika . Kolejny raz uderzyli w niego po meczu z Olympiakosem. Ekipa znad Bosforu wygrała w rewanżowym ćwierćfinale Ligi Konferencji Europy 1:0, ale po konkursie rzutów karnych odpadła z rywalizacji.

Kolejka chętnych na transfer Szymańskiego. Letni transfer przesądzony?

Umowa Sebastiana Szymańskiego z Fenerbahce obowiązuje do końca czerwca 2027 roku, jednak eksperci są niemal pewni, że latem zmieni on barwy klubowe. Topowe kluby są gotowe wyłożyć za niego spore pieniądze , a zespół ze Stambułu prawdopodobnie wykorzysta okazję na solidny zarobek.

Do tej pory za faworyta do transferu 24-latka uchodził Tottenham Hotspur. Chęci na pozyskanie go wyraziły ostatni również Napoli, a także Bayer Leverkusen. Grę Polaka w meczu z Olympiakosem monitorował również wysłannik Sevilli. Fenerbahce byłoby gotowe sprzedaż go za około 25 milionów euro.