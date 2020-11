Turcja pokonała Rosję 3-2 w meczu 5. kolejki dywizji B Ligi Narodów. Spotkanie sędziował Szymon Marciniak, który podjął kilka kontrowersyjnych decyzji.

5. kolejka Liga Narodów UEFA

2020-11-15 18:00 | Stadion: Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi | Arbiter: Szymon Marciniak Turcja Rosja 3 2 DO PRZERWY 2-1 K. Karaman 26' C. Ünder 32' C. Tosun 52' D. Cheryshev 11' D. Kuzyaev 57'

Rosjanie dobrze zaczęli mecz. Już w 11. minucie objęli prowadzenie. Wykorzystali błąd defensywy rywali. Przejęli piłkę pod polem karnym, szybko rozegrali akcję, którą skutecznie wykończył Denis Czeryszew.



Po dobrym początku sytuacja się jednak odwróciła. W 24. minucie z boiska wyleciał bowiem Andriej Siemienow. Rosjanin faulował wychodzącego na czystą pozycję Cenka Tosuna.



Turcy natychmiast zareagowali i już dwie minuty później doprowadzili do wyrównania za sprawą Kenana Karamana. W 32. minucie już prowadzili. Do siatki trafił Cengiz Under.



Na początku drugiej połowy gospodarze zdobyli kolejną bramkę. Szymon Marciniak uznał, że w 52. minucie Daler Kuzjajew faulował w polu karnym Ozana Tufana. Na powtórkach widać jednak, że Rosjanin trafił w piłkę. Jednak polski sędzia nie zmienił jednak decyzji i "jedenastkę" wykorzystał Tosun.



Pięć minut później Kuzjajew trafił do siatki. Podopieczni Stanisława Czerczesowa nie zdołali jednak wyrównać i przegrali.



MP

3 2 Turcja Rosja Guilherme Semenov Kudryashov Dzhikiya Kuzyaev Zobnin Miranchuk Cheryshev Ozdoev Zhirkov Zabolotny Günok Çelik Ayhan Demiral Erkin Tufan Ünder Çalhanoğlu Karaman Yokuşlu Tosun SKŁADY Turcja Rosja Fehmi Mert Günok . Guilherme 64′ 64′ Mehmet Zeki Çelik 24′ 24′ Andriej Siemionow Kaan Ayhan 73′ 73′ Fiodor Kudriaszow 49′ 49′ Merih Demiral 55′ 55′ Georgi Dzhikiya Caner Erkin 57′ 57′ 70′ 70′ Daler Kuziajew 86′ 86′ Ozan Tufan 54′ 54′ 79′ 79′ Roman Zobnin 32′ 32′ 58′ 58′ 64′ 64′ Cengiz Ünder 79′ 79′ Aleksiej Miranczuk 86′ 86′ Hakan Calhanoglu 11′ 11′ 37′ 37′ Denis Czeryszew 26′ 26′ Kenan Karaman Magomed Ozdojew Okay Yokuşlu Jurij Żyrkow 52′ (k.) 52′ (k.) 55′ 55′ 80′ 80′ Cenk Tosun 70′ 70′ Anton Zabolotny REZERWOWI Uğurcan Çakır Sosłan Dżanajew 64′ 64′ Ozan Muhammed Kabak Matvey Safonov Mert Müldür Igor Diveev 80′ 80′ İrfan Can Kahveci Roman Evgenjev Efecan Karaca 37′ 37′ Vyacheslav Karavaev 86′ 86′ Mahmut Tekdemir Zelimkhan Bakaev 86′ 86′ Yusuf Yazıcı 79′ 79′ 89′ 89′ Daniil Fomin Enes Ünal 70′ 70′ Aleksander Jerokin Altay Bayındır 79′ 79′ Aleksiej Jonow Ömer Bayram 70′ 70′ Anton Miranczuk Berkay Özcan Ivan Oblyakov 64′ 64′ Deniz Türüç Aleksandr Sobolev

STATYSTYKI Turcja Rosja 3 2 Posiadanie piłki 49,2% 50,8% Strzały 18 12 Strzały na bramkę 11 7 Rzuty rożne 3 5 Faule 11 14 Spalone 2 1

