Tuchel zacznie porządki w Bayernie? Media wskazują na cel transferowy

Mateo Kovacić na szczycie listy życzeń nowego trenera Bayernu, Thomasa Tuchela?

Jak podkreśla chorwacki tportal.hr, powołując się też na doniesienia niemieckich mediów, Kovacić ma być "na samym szczycie listy życzeń" Tuchela. Tym bardziej, że - choć ma ważną umowę z Chelsea do czerwca 2024 roku - "The Blues" nie mają nic przeciwko rozstaniu się z chorwackim pomocnikiem. Chętnie sprzedadzą go w najbliższym, letnim okienku transferowym, by móc cokolwiek na nim jeszcze zarobić.