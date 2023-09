Trzyma w domu koszulkę "Lewego". To już definitywny koniec. FIFA od razu weszła do akcji

Po pożegnalnym występie (0-3 ze Szwajcarią na jej terenie) odezwał się do niego w mediach społecznościowych szef FIFA, Gianni Infantino .

- Byłem zszokowany. Pomyślałem, że to fałszywka, ale kiedy upewniłem się, że to on... podziękowałem mu i wymieniliśmy kilka wiadomości - opowiada Lima, cytowany przez oficjalną stronę internetową światowej federacji.