Trzęsienie ziemi w FC Porto. Cała Portugalia pisze o odejściu. Cios dla Bednarka i Kiwiora

Kibice z kraju nad Wisłą szczególnie zainteresowali się ekipą FC Porto w lipcu 2025 roku. To właśnie wtedy szeregi tej drużyny zasilił bowiem Jan Bednarek. Chwilę później do portugalskich "Smoków" dołączył także Jakub Kiwior. W połowie sezonu 2025/2026 Porto zdecydowało się natomiast na wykup jednego z bardziej obiecujących polskich talentów - Oskara Pietuszewskiego.

Tak uzbrojona ekipa dokonała czegoś, na co fani czekali od sezonu 2021/2022 - wygrała mistrzostwo kraju. Polski tercet miał w tym sukcesie niemały udział. Najwięcej laurów zebrał Bednarek, który kilkukrotnie wybierany był defensorem miesiąca portugalskiej ekstraklasy.

"Czarny scenariusz" Bednarka i Kiwiora. Ten zawodnik ratował ich z opresji

Kilka dni temu FC Porto oficjalnie zakończyło swój sezon. Nie trzeba było długo czekać na pojawienie się pierwszych pogłosek transferowych, wyrastających wokół obecnych mistrzów kraju.

Jak podaje portal "A Bola" jeden z kluczowych zawodników FC Porto - Diogo Costa - miał bowiem znaleźć się na celowniku prawdziwego giganta europejskiego futbolu - PSG. Dziennikarze informują jednak, że póki co francuski hegemon nie skontaktował się jeszcze z władzami "Smoków" ws. wykupu golkipera.

Na nieszczęście FC Porto, w razie ogromnego zainteresowania włodarze PSG nie będą musieli tego robić. Bramkarz posiada bowiem klauzule odstępnego, opiewającą na 60 milionów euro. To może pozwolić największym klubom na ominięcie procesu negocjacyjnego i przejście do bezpośrednich rozmów z samym zawodnikiem.

O perspektywę pożegnania podstawowego golkipera zapytany został trener ekipy Francesco Farioli.

- Utrata Diogo Costy i Froholdta na rynku transferowym? Nawet nie chcę o tym myśleć, bo gdyby tak się stało, zrujnowałoby mi to lato, a szczerze mówiąc, po tych wszystkich latach zasługuję na relaksujący urlop. Zobaczę Diogo na Mistrzostwach Świata, już z nim rozmawiałem i jest bardzo zadowolony z dalszej gry i powrotu do Ligi Mistrzów. Mam nadzieję, że nikogo nie stracę, ale wiecie, jak to jest w piłce nożnej - podsumował włoski szkoleniowiec.

Byłaby to duża strata również dla Jana Bednarka oraz Jakuba Kiwiora. Diogo Costa jest obecnie jednym z najlepszych golkiperów na świecie. W tym sezonie rozegrał 49 spotkań, w których wpuścił on raptem 27 goli, natomiast 26 razy zachował czyste konto. Portugalczyk stanowi idealne dopełnienie defensywy oraz daje sporo pewności w kryzysowych sytuacjach. Dodatkowo, ekipa powróci do rozgrywek Ligi Mistrzów, w których posiadanie solidnego golkipera jest absolutną podstawą.

Zdaniem portugalskich mediów, sam zainteresowany ma nie wykluczać opcji transferu. W kręgu jego zainteresowań znajdują się natomiast wyłącznie drużyny ze ścisłej światowej czołówki. Tylko one będą miały szansę przekonać bramkarza FC Porto do pożegnania się z Estadio do Dragao.

