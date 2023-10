Trzęsienie ziemi u Niemców. Gwiazda Bayernu już to wie, stanowcza decyzja

Widać to było jeszcze przed mundialem 2022, na którym notabene Niemcy nie wyszli nawet z grupy, widać to było i po tych zmaganiach. W serii spotkań towarzyskich od marca do połowy września nasi zachodni sąsiedzi wygrali tylko jeden mecz na sześć i swoją złą passę przerwali dopiero w potyczce z Francuzami.