Trzęsienie ziemi, a teraz taka nowina. Co za wieści ws. eks-rywala Polaków

Włoska Federacja Piłki Nożnej informuje, że przyjęła do wiadomości rezygnację Roberto Manciniego z funkcji trenera reprezentacji Włoch, otrzymaną wczoraj późnym wieczorem. W ten sposób kończy się ważna karta w historii Azzurri, która rozpoczęła się w maju 2018 roku i zakończyła finałami Ligi Narodów 2023

Media: Roberto Mancini odszedł z reprezentacji Włoch i... trafi do Arabii Saudyjskiej

Poprzednim trenerem Saudyjczyków był Herve Renard. To on poprowadził ekipę "Zielonych Sokołów" na mistrzostwach świata w Katarze, mierząc się wówczas w fazie grupowej między innymi z polską kadrą, którą trenował wówczas selekcjoner Czesław Michniewicz. "Biało-Czerwoni" wygrali wówczas 2:0, a bramki dla naszej reprezentacji zdobyli Piotr Zieliński oraz Robert Lewandowski, dla którego było to pierwsze w karierze trafienie na mundialu.