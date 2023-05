Trzech polskich piłkarzy przeszło do historii. Właśnie świętują

Najbardziej znany z tej trójki jest 28-letni Stępiński. To czterokrotny reprezentant Polski, który był w kadrze na Euro 2016. Grał m.in. w Widzewie, Wiśle Kraków czy Ruchu Chorzów, a za granicą w Nantes, Chievo Weroina, Hellas Werona i Lecce. Sporym zaskoczeniem było wypożyczenie do cypryjskiej ekstraklasy, bo nieźle sobie radził we włoskiej Serie B.