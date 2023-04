Trwają poszukiwania zaginionego piłkarza. Klub próbował zatuszować sprawę

Wśród piłkarzy Partizana Belgrad panuje ogromny niepokój. Jeden z najlepszych zawodników serbskiej drużyny Fousseni Diabate wyjechał na zgrupowanie z reprezentacją Mali. Jak się okazało, 27-latek nie dołączył do podopiecznych Erica Chelle, nie wrócił też do Serbii, by dalej występować w barwach “Biało-Czarnych”. Kibice obawiają się, że młodemu piłkarzowi stało się coś złego.