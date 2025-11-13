Trwa walka o mundial, wicemistrzowie świata z awansem. Zobacz wszystkich zakwalifikowanych
Francja jako kolejna drużyna zapewniła sobie awans na Mistrzostwa Świata 2026 po wygranej nad Ukrainą, a lista finalistów powiększyła się do 29 zespołów z różnych zakątków świata. Niestety, dla Serbii i kilku afrykańskich zespołów turniej pozostanie tylko marzeniem, ponieważ nie zdołali uzyskać kwalifikacji. Zacięta walka o pozostałe miejsca trwa, a ostatnie mecze barażowe mogą jeszcze przynieść niespodzianki.
Za nami pierwszy dzień meczowy listopadowych rozgrywek międzykrajowych. Przyniósł tylko jeden nowy awans na mistrzostwa świata 2026 - na turniej może już szykować się Francja. Kylian Mbappe i spółka pokonali Ukrainę i zapewnili sobie bilety na mundial, zajmą pierwsze miejsce w grupie.
Wiemy na pewno, że na MŚ nie obejrzymy Serbii. Brała udział w 4 z ostatnich 5 czempionatów globu, ale - tak jak w 2014 roku - tym razem obejrzy najważniejszą imprezę czterolecia tylko w telewizji. Do barażów z tej grupy (którą wygrała Anglia) przechodzi Albania.
Włosi w końcówce uratowali zwycięstwo nad Mołdawią. Gdyby nie dwa gole w 88. i 92. minucie, pierwszy od 1998 r. awans świętowaliby Norwegowie. Muszą jednak poczekać parę dni. Italia i tak nie zdoła odrobić ogromnej straty w bilansie bramkowym, więc to formalność, zostaną jej baraże.
W Afryce z walki o mundial odpadły Kamerun i Gabon. Przegrały odpowiednio z Demokratyczną Republiką Konga i Nigerią, które w niedzielę zagrają o ostatnie miejsce z Afryki.
Z kolei w Azji Zjednoczone Emiraty Arabskie zremisowały 1:1 z Irakiem w pierwszym z dwóch meczów finałów barażów.
29 zakwalifikowanych na mistrzostwa świata 2026:
Federacja AFC: Australia, Iran, Japonia, Jordania, Katar, Korea Południowa, Uzbekistan, Arabia Saudyjska
CAF: Algieria, Republika Zielonego Przylądka, Egipt, Ghana, Maroko, Tunezja, RPA, Senegal, Wybrzeże Kości Słoniowej
CONMEBOL: Argentyna, Brazylia, Kolumbia, Ekwador, Paragwaj, Urugwaj
OFC: Nowa Zelandia
UEFA: Anglia, Francja
Gospodarze (CONCACAF): USA, Meksyk, Kanada