Trwa walka o mundial, wicemistrzowie świata z awansem. Zobacz wszystkich zakwalifikowanych

Za nami pierwszy dzień meczowy listopadowych rozgrywek międzykrajowych. Przyniósł tylko jeden nowy awans na mistrzostwa świata 2026 - na turniej może już szykować się Francja. Kylian Mbappe i spółka pokonali Ukrainę i zapewnili sobie bilety na mundial, zajmą pierwsze miejsce w grupie.

Wiemy na pewno, że na MŚ nie obejrzymy Serbii. Brała udział w 4 z ostatnich 5 czempionatów globu, ale - tak jak w 2014 roku - tym razem obejrzy najważniejszą imprezę czterolecia tylko w telewizji. Do barażów z tej grupy (którą wygrała Anglia) przechodzi Albania.

Włosi w końcówce uratowali zwycięstwo nad Mołdawią. Gdyby nie dwa gole w 88. i 92. minucie, pierwszy od 1998 r. awans świętowaliby Norwegowie. Muszą jednak poczekać parę dni. Italia i tak nie zdoła odrobić ogromnej straty w bilansie bramkowym, więc to formalność, zostaną jej baraże.

W Afryce z walki o mundial odpadły Kamerun i Gabon. Przegrały odpowiednio z Demokratyczną Republiką Konga i Nigerią, które w niedzielę zagrają o ostatnie miejsce z Afryki.

Z kolei w Azji Zjednoczone Emiraty Arabskie zremisowały 1:1 z Irakiem w pierwszym z dwóch meczów finałów barażów.

Rozwiń

29 zakwalifikowanych na mistrzostwa świata 2026:

Federacja AFC: Australia, Iran, Japonia, Jordania, Katar, Korea Południowa, Uzbekistan, Arabia Saudyjska

CAF: Algieria, Republika Zielonego Przylądka, Egipt, Ghana, Maroko, Tunezja, RPA, Senegal, Wybrzeże Kości Słoniowej

CONMEBOL: Argentyna, Brazylia, Kolumbia, Ekwador, Paragwaj, Urugwaj

OFC: Nowa Zelandia

UEFA: Anglia, Francja

Gospodarze (CONCACAF): USA, Meksyk, Kanada

Walia - Kazachstan. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Kylian Mbappe Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Kylian Mbappe AA/ABACA/Abaca/East News East News

Robert Lewandowski podczas meczu z Holandią BROER VAN DEN BOOM AFP