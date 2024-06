Trwa rozbiór spadkowicza. Trener Wisły chciałby lidera. „Dałem mu zaistnieć”

Jeśli spojrzeć na liczby, to najlepiej spisał się Dani Ramirez. Hiszpan wrócił do polskiej ligi po nieudanym pobycie w belgijskim Zulte Waregem. To właśnie w łódzkim klubie w sezonie 2018/2019 wypłynął na szerokie wody. Tym razem zdobył dziewięć goli, ale aż siedem z rzutów karnych. Do tego dorobku dołożył dwie asysty. To było za mało, by uchronić ŁKS przed spadkiem. Ramirezowi skończył się kontrakt, ale w łódzkim klubie chcieliby go zatrzymać. Będzie trudno, bo jego sprowadzenie sondują zespoły z Ekstraklasy.

