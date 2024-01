Trwa piękny sen Szymona Marciniaka. Wiadomo, co go teraz czeka. Jest pierwszy przeciek

Marciniak z czwartym wielkim finałem w karierze? Tak, to wciąż możliwa opcja

43-letni arbiter opowiadał niedawno w rozmowie z TVP Sport, co usłyszał od jednego z oficjeli: "Szymon, a ty myślisz, że będziesz miał wszystkie finały? To tak nie wygląda. To są też turnieje, które są świetnym przetarciem dla wielu innych sędziów, którzy być może za parę lat będą mogli sędziować coś dużego. To jest duża dawka adrenaliny, to jest duża dawka doświadczenia. W sędziowaniu osiągnąłeś wszystko, masz już wszystko, nie można mieć nic większego".