Dokładnie 11 czerwca rozpoczną się wielce oczekiwane piłkarskie mistrzostwa świata w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. Impreza schodzi jednak w ostatnim czasie na dalszy plan. Wszystko ze względu na wydarzenia na świecie. W końcu w Meksyku dochodzi w ostatnim czasie do sporych zamieszek, natomiast USA wspólnie z Izraelem zaatakowało Iran.

Konflikt ten z każdym dniem nabiera na sile, a wojna toczy się w wielu krajach Bliskiego Wschodu. W ich skład wchodzą m.in. Zjednoczone Emiraty Arabskie, gdzie z powodu napiętej sytuacji utknął chociażby Ren Nikaido, niedawny medalista olimpijski w skokach narciarskich.

Ze względu na spore napięcie na linii Stany Zjednoczone - Iran w mediach pojawiły się informacje o potencjalnym bojkocie wspomnianej imprezy piłkarskiej przez kraj z Azji i wycofaniu z udziału.

Choć żadne decyzje w tej sprawie jeszcze nie zapadły rośnie liczba zwolenników tego ruchu. Głos w tej sprawie zabrał już sam Donald Trump, który w rozmowie z "Politico" jasno wskazał, jakie ma podejście do tej kwestii.

Trump się nie krył. Jasno o bojkocie mundialu przez Iran

Aktualnie urzędujący prezydent Stanów Zjednoczonych zapytany o to odpowiedział, że go to nie interesuje. Jego zdaniem Iran jest już pokonanym krajem i ma już bardzo mało energii na dalsze działania.

- Wycofanie się Iranu z Mistrzostw Świata? Naprawdę mnie to nie obchodzi. Uważam Iran za bardzo dotkliwie pokonany kraj. Ledwo dyszy - powiedział.

Iran w przypadku przystąpienia do mistrzostw świata w fazie grupowej zmierzy się z Nową Zelandią (16 czerwca), Belgią (21 czerwca) i Egiptem (27 czerwca). Początek turnieju zaplanowany jest na 11 czerwca, natomiast finał na 19 lipca.

Donald Trump AFP

Prezydent USA Donald Trump ALLISON ROBBERT AFP

Donald Trump i Gianni Infantino EVAN VUCCI AFP

