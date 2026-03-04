Trump wypalił ws. udziału Iranu na MŚ, prawda wyszła na jaw. Sam to przyznał

Szerokim echem niosą się wydarzenia z bliskiego wschodu. Po tym, jak USA wspólnie z Izraelem zaatakowały Iran wybuchł spory konflikt zbrojny. Wydarzenia te mają także wpływ na świat sportu. Wobec wojny pod znakiem zapytania stanął udział Iranu w nadchodzących piłkarskich mistrzostwach świata. Możliwy bojkot imprezy przez ten kraj skomentował już Donald Trump, prezydent Stanów Zjednoczonych.

Piłka nożna: Donald Trump zabrał głos ws. udziału Iranu na MŚ
Donald Trump, 05.02.2026 r.Alex BrandonEast News

Dokładnie 11 czerwca rozpoczną się wielce oczekiwane piłkarskie mistrzostwa świata w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. Impreza schodzi jednak w ostatnim czasie na dalszy plan. Wszystko ze względu na wydarzenia na świecie. W końcu w Meksyku dochodzi w ostatnim czasie do sporych zamieszek, natomiast USA wspólnie z Izraelem zaatakowało Iran.

    Konflikt ten z każdym dniem nabiera na sile, a wojna toczy się w wielu krajach Bliskiego Wschodu. W ich skład wchodzą m.in. Zjednoczone Emiraty Arabskie, gdzie z powodu napiętej sytuacji utknął chociażby Ren Nikaido, niedawny medalista olimpijski w skokach narciarskich.

    Ze względu na spore napięcie na linii Stany Zjednoczone - Iran w mediach pojawiły się informacje o potencjalnym bojkocie wspomnianej imprezy piłkarskiej przez kraj z Azji i wycofaniu z udziału.

    Choć żadne decyzje w tej sprawie jeszcze nie zapadły rośnie liczba zwolenników tego ruchu. Głos w tej sprawie zabrał już sam Donald Trump, który w rozmowie z "Politico" jasno wskazał, jakie ma podejście do tej kwestii.

    Trump się nie krył. Jasno o bojkocie mundialu przez Iran

    Aktualnie urzędujący prezydent Stanów Zjednoczonych zapytany o to odpowiedział, że go to nie interesuje. Jego zdaniem Iran jest już pokonanym krajem i ma już bardzo mało energii na dalsze działania.

      - Wycofanie się Iranu z Mistrzostw Świata? Naprawdę mnie to nie obchodzi. Uważam Iran za bardzo dotkliwie pokonany kraj. Ledwo dyszy - powiedział.

      Iran w przypadku przystąpienia do mistrzostw świata w fazie grupowej zmierzy się z Nową Zelandią (16 czerwca), Belgią (21 czerwca) i Egiptem (27 czerwca). Początek turnieju zaplanowany jest na 11 czerwca, natomiast finał na 19 lipca.

