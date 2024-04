Wojciech Szczęsny w ostatnich latach wyrósł z pewnością na jednego z najlepszych bramkarzy w Europie. Polak pieczęć pod tym określeniem przybił podczas mundialu w Katarze . Nasz bramkarz w trakcie tamtego turnieju prezentował się nie tyle dobrze, ile wręcz wybitnie i zjawiskowo. Prawdopodobnie gdyby nie to, że Polska odpadła z rywalizacji już na etapie 1/8 finału, to Szczęsny miałby bardzo mocne karty w ręku, aby powalczyć o tytuł najlepszego golkipera tamtej imprezy.

Tak się jednak nie stało, ale po zakończeniu mistrzostw świata w Katarze Szczęsny nie obniża poziomu. Jasne, zdarzają mu się jakieś mniejsze lub większe błędy, ale to przytrafia się każdemu bramkarzowi na świecie. Polak ustabilizował swój poziom na tyle, że trzeba go bardzo cenić za to, co robi. Nie raz po kolejnych kolejkach Serie A w sieci możemy oglądać powtórki wybitnych parad naszego golkipera. Pokazują one cały jego niesamowity kunszt i najwyższe umiejętności.