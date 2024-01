Robert Lewandowski do FC Barcelony trafił latem 2022 roku. Po trudnych negocjacjach na linii Bayern Monachium - FC Barcelona udało się osiągnąć porozumienie. Nasz kapitan kosztował "Blaugranę" jak na razie 45 milionów euro kwoty podstawowej oraz pięć dodatkowych milionów w formie bonusów. Pierwszy sezon w barwach nowego zespołu był dla naszego napastnika udany, ale indywidualnie jedynie w pierwszej jego połowie.

Trudna przyszłość Roberta Lewandowskiego. Hiszpan nie pozostawił złudzeń

W związku z tym w Katalonii pojawiają się coraz częstsze głosy, które nawołują do pozbycia się Lewandowskiego z klubu. Dodając do tego fakt, że do Barcelony trafił Viotr Roque wszystko zaczyna składać się w naprawdę spójną całość. Trudno wróżyć, żeby kapitan reprezentacji Polski miał wypełnić swój kontrakt z Barceloną. Podobnego zdania zdaje się być Jorge D’Alessandro, były bramkarz hiszpańskiej Salamanci, a obecnie komentator piłki nożnej.