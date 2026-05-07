Oskar Pietuszewski przeniósł się z Jagiellonii Białystok do FC Porto w styczniu 2026 roku. Wiele osób zastanawiało się wówczas, czy to aby nie zbyt drastyczne posunięcie w karierze 17-letniego zawodnika. Okazało się jednak, że przenosiny na Półwysep Iberyjski były prawdziwym strzałem w dziesiątkę.

Pietuszewski świetnie wprowadził się do nowej drużyny, a z tygodnia na tydzień jego występy wyglądały tylko lepiej. Ostatecznie w barwach nowej ekipy rozegrał dotychczas 16 meczow, zdobywając 3 gole oraz 3 asysty. Co jednak ważne, Pietuszewski wraz ze swoimi kolegami z drużyny, sięgnął po upragniony laur - mistrzostwo Portugalii.

Na reakcję piłkarskiego świata nie trzeba było czekać przesadnie długo. Z medialnych doniesień wynika, że genialny nastolatek z kraju nad Wisłą wzbudzić miał bowiem ogromne zainteresowanie wielu potęg. Jaka przyszłość czeka zatem Oskara Pietuszewskiego?

Boniek przekonany o przyszłości Pietuszewskiego. Transfer tylko kwestią czasu

Temat ten postanowił poruszyć nie kto inny jak Zbigniew Boniek. Legendarny reprezentant, który później piastował między innymi urząd prezesa PZPN-u miał w swoim życiu do czynienia z wieloma piłkarskimi talentami. W sprawie Oskara Pietuszewskiego wyraził on dość konkretne zdanie.

- Co możesz poprawić w takim wieku? Technikę, wytrzymałość i przede wszystkim taktykę. Dlatego to jest bardzo ciekawy chłopak i wokół niego jest taki szum, ma swoją wartość. Za nim teraz będą chodziły kluby angielskie czy inne. Jak w Porto jest młody i utalentowany, to go gdzieś indziej kupią - mówił Boniek w podcaście "Prawda Futbolu".

Dodatkowo, 70-latek pokusił się o wskazanie cech, które wyróżniają byłego zawodnika Jagiellonii Białystok. Na dobrym poziomie ocenił on takie atuty jak: szybkość, wytrzymałość i mentalność, natomiast umiejętności techniczne młodego zawodnika Boniek określił już mianem "bardzo dobrych". Jedyną niewiadomą stanowią w tym przypadku umiejętności taktyczne zawodnika. Były reprezentant nie potrafi ocenić tego aspektu, bowiem aż tak dobrze nie zna młodej gwiazdy FC Porto. Niemniej, większość najważniejszych cechy już teraz stoi u Pietuszewskiego na bardzo zadowalającym poziomie.

