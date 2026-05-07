Triumf Porto, teraz kolejny krok. Boniek wprost ws. przyszłości Pietuszewskiego. Zero wątpliwości
Oskar Pietuszewski szturmem wdarł się do świata wielkiego futbolu. Jego transfer do FC Porto okazał się prawdziwym strzałem w dziesiątkę. Już w swoim debiutanckim sezonie wygrał bowiem mistrzostwo kraju, stając się jedną z ciekawszych postaci całej ekipy. Jaka przyszłość czeka genialnego nastolatka z kraju nad Wisłą? Na ten temat postanowił wypowiedzieć się nie kto inny jak Zbigniew Boniek.
Oskar Pietuszewski przeniósł się z Jagiellonii Białystok do FC Porto w styczniu 2026 roku. Wiele osób zastanawiało się wówczas, czy to aby nie zbyt drastyczne posunięcie w karierze 17-letniego zawodnika. Okazało się jednak, że przenosiny na Półwysep Iberyjski były prawdziwym strzałem w dziesiątkę.
Pietuszewski świetnie wprowadził się do nowej drużyny, a z tygodnia na tydzień jego występy wyglądały tylko lepiej. Ostatecznie w barwach nowej ekipy rozegrał dotychczas 16 meczow, zdobywając 3 gole oraz 3 asysty. Co jednak ważne, Pietuszewski wraz ze swoimi kolegami z drużyny, sięgnął po upragniony laur - mistrzostwo Portugalii.
Na reakcję piłkarskiego świata nie trzeba było czekać przesadnie długo. Z medialnych doniesień wynika, że genialny nastolatek z kraju nad Wisłą wzbudzić miał bowiem ogromne zainteresowanie wielu potęg. Jaka przyszłość czeka zatem Oskara Pietuszewskiego?
Boniek przekonany o przyszłości Pietuszewskiego. Transfer tylko kwestią czasu
Temat ten postanowił poruszyć nie kto inny jak Zbigniew Boniek. Legendarny reprezentant, który później piastował między innymi urząd prezesa PZPN-u miał w swoim życiu do czynienia z wieloma piłkarskimi talentami. W sprawie Oskara Pietuszewskiego wyraził on dość konkretne zdanie.
- Co możesz poprawić w takim wieku? Technikę, wytrzymałość i przede wszystkim taktykę. Dlatego to jest bardzo ciekawy chłopak i wokół niego jest taki szum, ma swoją wartość. Za nim teraz będą chodziły kluby angielskie czy inne. Jak w Porto jest młody i utalentowany, to go gdzieś indziej kupią - mówił Boniek w podcaście "Prawda Futbolu".
Dodatkowo, 70-latek pokusił się o wskazanie cech, które wyróżniają byłego zawodnika Jagiellonii Białystok. Na dobrym poziomie ocenił on takie atuty jak: szybkość, wytrzymałość i mentalność, natomiast umiejętności techniczne młodego zawodnika Boniek określił już mianem "bardzo dobrych". Jedyną niewiadomą stanowią w tym przypadku umiejętności taktyczne zawodnika. Były reprezentant nie potrafi ocenić tego aspektu, bowiem aż tak dobrze nie zna młodej gwiazdy FC Porto. Niemniej, większość najważniejszych cechy już teraz stoi u Pietuszewskiego na bardzo zadowalającym poziomie.