Trener Zagłębia zwolniony po skandalu. Były snajper Legii na ratunek

W Zagłębiu mieli dość. Trener Chackiewicz zwolniony

Prawdopodobnie zajście ma związek z ostatnimi wydarzeniami w klubie - Zagłębie zajmuje obecnie ostatnie miejsce w tabeli I ligi i wiele wskazuje na to, że nie zdoła się utrzymać. Podopieczni Chackiewicza dwa ostatnie spotkania ligowe - z Lechią Gdańsk i GKS-em Katowice - przegrali w stosunku 0:4. Po drugim z meczów dość kuriozalnej wypowiedzi udzielił białoruski trener, który stwierdził, że to piłkarze ustalali taktykę na spotkanie.

Po tych skandalicznych wydarzeniach trudno było spodziewać się, że misja Chackiewicza w Sosnowcu będzie kontynuowana. Co prawda to klub jest winien tego, że doszło do takich scen, a szkoleniowiec został pobity, ale najwyraźniej był to katalizator do tego, by się rozstać, bo chyba wszyscy mieli już dość. Jak poinformował "Fakt", kontrakt z Chackiewiczem został rozwiązany.