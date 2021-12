- Kolejna porażka po łatwo straconych bramkach - powiedział Żuraw, którego zespół w poprzedniej kolejce w meczu z Wisłą Kraków wygrał 2-1 i przełamał passę dziewięciu spotkań bez wygranej. - Uczulaliśmy zawodników, by nie dać się Legii rozpędzić i próbować wykorzystać błędy, które może będzie robiła po ostatnich wydarzeniach. Niestety, swoich okazji nie wykorzystaliśmy, Legia zdobyła bramkę, poprawiła drugą i było już ciężko. Gospodarze wygrali zasłużenie - przyznał Żuraw.



Nie udało się uszczelnić defensywy

Zagłębie trafiło na zły moment, bo Legia pod kierunkiem nowego szkoleniowca Aleksandra Vukovicia, obudziła się z marazmu.

- Nie czuliśmy się faworytem tego spotkania. Przed każdym meczem wychodzimy z wiarą, że nie stracimy bramki, ale wygląda to tak, że jeżeli przeciwnik strzeli jedną czy drugą, to tej wiary nie ma tyle, by odwrócić losy meczu. Zagłębiu brakowało wszystkiego po trochu w ostatnich meczach. Chcieliśmy uszczelnić defensywę, ale się to nie udało - dodał trener Zagłębia.



