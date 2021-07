Finał afrykańskiej LM odbył się na stadionie w Casablance. Al-Ahly broniło tytułu sprzed roku, "Szefowie" grali w finale najbardziej prestiżowych klubowych rozgrywek na Czarnym Lądzie po raz pierwszy. Mecz rozstrzygnął się w drugiej połowie, kiedy "Czerwone Diabły" z Kairu trzy raz trafiły do siatki Daniela Akpeyi, nigeryjskiego bramkarza Kaizer Chiefs. Zadanie mieli o tyle ułatwione, że rywal od końca pierwszej połowy grał w osłabieniu, po czerwonej kartce dla jednego z graczy jedenastki z Johannesburga.



Tym samym Al-Ahly już po raz 10 zdobył klubowe mistrzostwo kontynentu. Pod tym względem w Afryce nie ma sobie równych. Pięć tytułów na koncie ma inna drużyna z Kairu Zamalek SC, a także TP Mazembe z DR Konga. Do tytułu Al-Ahly poprowadził południowoafrykański szkoleniowiec Pitso Mosimane, który w ostatnich pięciu latach to trofeum wywalczył już po raz trzeci. Wcześniej ta sztuka udała mu się z Mamelodi Sundowns w 2016 i z "Czerwonymi Diabłami" w ostatnich dwóch latach. Mosimane przebił w osiągnięciach polskiego trenera Stefana Żywotkę, który do dwóch klubowych mistrzostw Afryki poprowadził algierski JS Kabylie, było to w 1981 i 1990 roku.

W Algierii, przy okazji występu JSK w mniej prestiżowym CAF Confederation Cup przed tygodniem, przypomniano osiągnięcia polskiego trenera, który ma już 101 lat! W kraju Afryki Północnej do dzisiaj ma status legendy i wizjonera, bo pod jego ręka klub wywalczył jeszcze siedem tytułów mistrza kraju, Puchar Algierii oraz Superpuchar Afryki. W 1981 roku prowadzony przez niego JS Kabylie miał grać w półfinale rozgrywek o klubowy Puchar Afryki z Al-Ahly, ale do meczów nie doszło z powodu polityki, a konkretnie zamachu na prezydenta Egiptu Anwara Sadata. Dzięki temu JSK dostał się do finału bez gry, gdzie łatwo rozprawił się z AS Vita Club z Zairu 4-0 i 1-0.

Nakładem IPN Szczecin właśnie co ukazała się książka o najbardziej utytułowanym polskim szkoleniowcu, jeśli chodzi o klubową zagraniczną piłkę, "Stefan Żywotko. Ze Lwowa po mistrzostwo Afryki".

Michał Zichlarz