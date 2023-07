Trener w końcu się przyznał. Zabrał głos w sprawie objęcia Realu Madryt

Zważywszy wspaniałą przeszłość Hiszpana w zespole "Królewskich", media od dłuższego czasu przymierzają go do ewentualnego objęcia funkcji pierwszego trenera Realu, gdy Carlo Ancelotti ostatecznie opuści ten fotel.

Xabi Alonso odniósł się do spekulacji o Realu Madryt

Xabi Alonso zaznaczył ponadto, że nie chce stracić z oczu tego, co jest dla niego na ten moment najważniejsze. "Zwykle w futbolu jest tak, że jak zaczynasz myśleć w perspektywie średnio i długoterminowej, to tracisz koncentrację na tym, co masz najbliżej. A ja obecnie koncentruję się tylko na tym, co mamy tutaj, blisko" - zadeklarował.