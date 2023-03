- W hierarchii klubu prezes jest na tym samym poziomie, co ja. Tylko właściciel Zbigniew Jakubas może zakończyć współpracę ze mną. Takie były nasze ustalenia na początku - powiedział Feio we wcześniejszej rozmowie z TVP Sport .

Trener krytykował władze miasta Lublina za to, że te wtrącają się w sposób funkcjonowania klubu, a Pawła Tomczyka za tchórzliwą postawę wobec władz miasta. Atmosfera w Motorze od dłuższego czasu była bardzo gęsta, ale to, co stało się po sobotnim meczu z GKS-em Jastrzębie , przeszło wszelkie pojęcie.

- Powiedziałem już to, co miałem powiedzieć. Niech wypowiadają się inni. Najlepszym sposobem, w jaki się wypowiadam, jest to, co robimy na boisku. Mamy kolejne trzy punkty i gonimy dalej - powiedział trener cytowany przez portal Lublin24.pl.