- Stan Ikera się poprawia, czuje się dobrze – powiedział trener Porto Sergio Conceiçao. Żona Casillasa Sara Carbonero zdradziła natomiast, kiedy bramkarz może wyjść ze szpitala.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Stan Casillasa po zawale stabilny. Otrzymał ogromne wsparcie. Wideo INTERIA.PL

- Cała drużyna bardzo się przejęła tym, co stało się z Ikerem. Na szczęście, wszystko wskazuje na to, że jest już w porządku. Wraca do zdrowia, a my myślami jesteśmy razem z nim - stwierdził trener Conceiçao przed kolejnym meczem ligowym na konferencji prasowej, które nie mogła zacząć się od najważniejszego tematu ostatnich dni.

Reklama

Przypomnijmy, na początku tygodnia Casillas miał zawał w czasie treningu, został natychmiast przewieziony do szpitala, gdzie lekarze przeprowadzili operację wstawienia stentu.

W krótkiej rozmowie z dziennikarzami jego żona Sara Carbonero przekazała, że były mistrz świata i Europy oraz wieloletni kapitan Realu Madryt zostanie w szpitalu najpewniej dwa dni dłużej. - Powinien wyjść w poniedziałek. Stan poprawia się zgodnie z oczekiwaniami - powiedziała Carbonero.

Zdjęcie Iker Casillas / AFP