Trener piłkarzy Galatasaray Stambuł Fatih Terim jest zakażony koronawirusem. "Jestem w szpitalu, w bezpiecznych rękach" - napisał na Twitterze 66-letni szkoleniowiec.

Terim to jeden z najbardziej znanych tureckich trenerów. W przeszłości kilkukrotnie prowadził drużynę narodową, a także Fiorentinę i Milan. Z Galatasaray ośmiokrotnie wywalczył mistrzostwo kraju, a w 2000 roku sięgnął po Puchar UEFA.

Liga turecka była jedną z ostatnich, która zdecydowała się na przerwanie rozgrywek. Ostatni mecz odbył się 17 marca. Po 26 kolejkach liderem jest Trabzonspor. Galatasaray zajmuje trzecie miejsce z trzema punktami straty.

Koronowirusem zarażonych jest już ponad 370 tys. osób na całym świecie, a ponad 16 tys. zmarło. Najbardziej niebezpieczny jest dla osób starszych i cierpiących na inne schorzenia.