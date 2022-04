Trener odmówił Rosjanom! "Niech powie, że chce zwrócić zarobione pieniądze"

Oprac.: Tomasz Czernich Piłka nożna

Fabio Capello - włoski trener, który w przeszłości pracował między innymi z kadrą "Sbornej", odmówił rosyjskim mediom wypowiedzi na temat wyników losowania fazy grupowej mistrzostw świata w Katarze. W kraju, który zaatakował Ukrainę przyjęte to zostało jako potwarz. Aleksandr Szykunow, dyrektor klubu FK Rostów wezwał go do zwrócenia pieniędzy, zarobionych podczas pracy w Rosji.

Zdjęcie Fabio Capello / /AFP KIRILL KUDRYAVTSEV/kk/MM / AFP