Trener nie uniknie kary po skandalu? Jest reakcja PZPN

Przypomnijmy, że po meczu Motoru Lublin z GKS-em Jastrzębie doszło do skandalicznej sytuacji. Trener Goncalo Feio był zdenerwowany na rzeczniczkę, że ta nie wzięła udziału w konferencji i chciał z nią to wyjaśnić. W jej obronie stanął prezes i doszło do kłótni. Feio miał pod ręką metalową podkładkę na kartki i rzucił nią w Tomczyka. Skończyło się na rozciętym łuku brwiowym i wizycie w szpitalu.