Trener Neymara uderza w...Neymara. Porównał go do Cristiano Ronaldo

Teraz w bardzo mocnych słowach zachowanie skrzydłowego skomentował jego obecny trener Jorge Jesus. Portugalczyk porównał go do Cristiano Ronaldo i nie jest to dla Neymara dobre zestawienie. - Cristiano Ronaldo jest znacznie bardziej poświęcony futbolowi, to jego pasja, stawia sport na pierwszym miejscu. Neymar ma pasję do innych rzeczy i to je, w końcu to jego prywatna sprawa, stawia na pierwszym miejscu - powiedział, cytowany przez ESPN.