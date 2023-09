Trener czeka na reprezentanta Polski. Jakub Moder nareszcie może trenować

Wszystko wskazuje na to, że najgorszy etap oczekiwania na powrót na boisko jest już za Jakubem Moderem. Polski piłkarz z powodu kontuzji stracił 1,5 roku swojej kariery, ale jego angielski klub, Brighton&Hove Albion, w ostatni czwartek nareszcie zarejestrował go do występów w Premier League. Głos w sprawie przyszłości wracającego do treningów piłkarza zabrał Roberto De Zerbi, trener klubu.