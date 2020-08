Norweski selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Danii w latach 2016-2020 Age Hareide został odznaczony orderem rycerskim nadawanym przez królową Margrethe za wybitne zasługi dla kraju.

Podczas uroczystości na jego część w ambasadzie Danii w Oslo otrzymał order "Ridder af Dannebrog", odznaczenie ustanowione w 1671 roku przez króla Kristiana V.

Jest to jeden z najstarszych orderów świata, drugie co do wagi odznaczenie Królestwa Danii (po Orderze Słonia), nadawane za szczególnie wybitne zasługi cywilne i wojskowe.

Hareide w 2016 roku został po rezygnacji Mortena Olsena zatrudniony przez duńską federację piłkarską na stanowisku selekcjonera drużyny narodowej z celem wywalczenia awansu do Euro 2020.

Dokonał rzeczy niemożliwej i wbrew wszelkim oczekiwaniom i ocenom duńskich ekspertów wprowadził Danię do mundialu 2018 w Rosji, gdzie awansował do 1/8 finału. Mecz z Chorwacją zakończył się 1-1 w regulaminowym czasie i dogrywce i rozstrzygnięty został dopiero w rzutach karnych, które Duńczycy przegrali 2-3.

Pod wodzą Hareide Dania rozegrała 42 mecze, z których wygrała 21, zremisowała w 18 i przegrała trzy m.in. w październiku 2016 2-3 z Polską w Warszawie w kwalifikacjach do mundialu 2018.

Czteroletni kontrakt miał się zakończyć po Euro 2020, które jednak z powodu pandemii koronawirusa zostało odwołane i - jak skomentowały duńskie media - szkoleniowiec został pozbawiony pożegnalnego meczu z drużyną, którą stworzył. Od wtorku 66-letni Hareide jest nowym trenerem norweskiego Rosenborg Trondheim.

