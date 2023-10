Transfery, które szokowały cały świat. Dziennikarze nie mieli wątpliwości

Na przełomie wieków Portugalczyk był u szczytu piłkarskiej sławy. Występując w La Liga grał w barwach FC Barcelona , gdy dał się skusić ofercie Realu Madryt . Przejście do wielkiego rywala, w dodatku bezpośrednie, wywołało burzę - dla kibiców z Katalonii Figo stał się zdrajcą . Piłkarz nie zmienił jednak zdania i stał się jedną z ważniejszych postaci w madryckim zespole "Galacticos" , w którym spotkał inne największe gwiazdy tamtych lat.

Transfer Neymana w pierwszej trójce

Brytyjski magazyn na drugim miejscu swojego rankingu kontrowersyjnych i zaskakujących transferów umieścił przejście Sola Campbella z Tottenhamu do Arsenalu, do którego doszło w 2001 roku. Z czasów bardziej współczesnych dużo emocji wywołało pożegnanie z Barceloną, na jakie zdecydował się przed sześcioma laty Neymar. Przejście Brazylijczyka z Barcelony do Paris Saint-Germain w "FourFourTwo" sklasyfikowano na trzecim miejscu.