Tragifarsa w hiszpańskiej piłce. To się nie skończy dobrze, ludzie wyszli na ulicę

W niedzielę pierwszy raz w historii Hiszpanki sięgnęły po tytuł mistrzyń świata . Nikt wówczas nie przypuszczał, że to początek końca (?) dla prezesa krajowej federacji Luisa Rubialesa . Wystarczyło, by euforia na moment wymknęła się spod kontroli...

Luis Rubiales przyparty do muru. Ludzie w Madrycie wyszli na ulicę

Kulminacją napięcia okazała się demonstracja na madryckim Plaza de Callo. Ludzie wyszli na ulicę, by wykrzyczeć, co myślą o prezesie piłkarskiego związku. Hasła eksponowane na transparentach nie pozostawiają co do tego wątpliwości. "Rubiales musi odejść" - to jedno z najłagodniejszych.