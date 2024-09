Tragiczny wypadek z udziałem polskich piłkarzy. Kolejna ofiara śmiertelna, kilkunastu rannych

Jedna ofiara śmiertelna i aż 15 rannych - to tragiczny bilans wypadku, do jakiego doszło w sobotę w miejscowości Lechów. Podróżujący drogą krajową nr. 74 bus wiózł drużynę juniorów Alitu Ożarów . Z nieznanych przyczyn kierowca zjechał z drogi i uderzył w drzewo. Na miejscu błyskawicznie zjawiło się kilka karetek pogotowia.

- W busie jadącym krajową trasą numer 74 od Kielc w kierunku Opatowa prócz kierowcy było 17 zawodników w wieku od 16 do 18 lat oraz ich trener. Między miejscowościami Lechów i Lechówek doszło do wypadku. Bus zjechał z drogi i uderzył w drzewo. Zatrzymał się leżąc na prawym boku - przekazała w rozmowie z przekazała w rozmowie z redakcją "Echo Dnia" oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Kielcach, Małgorzata Perkowska-Kiepas.

Funkcjonariusze, pod nadzorem prokuratora prowadzą czynności w celu jak najszybszego wyjaśnienia przyczyn i okoliczności wypadku. Trasa na tym odcinku jest całkowicie zablokowana, a przewiduje się, że utrudnienia w ruchu potrwają aż do godziny 19:30.

Z nieoficjalnych informacji przekazano, że wypadku nie przeżył 65-letni kierowca busa . Trener drużyny Alit Ożary, a także dziewięciu piłkarzy zostało natomiast przetransportowanych do szpitala.

Alit Ożarów wydał oficjalny komunikat. Odwołano najbliższe spotkania

Na nieco ponad trzy godziny od wypadku media obiegła kolejna wstrząsająca wiadomość. Mimo interwencji lekarzy w szpitalu zmarł 43-letni trener drużyny. Prezes Alita Ożarów w rozmowie z redakcją "WP Sportowe Fakty" ujawnił, że to jego bohaterska reakcja zapobiegła prawdopodobnie jeszcze większej tragedii.

- Gdyby nie trener, który kierownicę złapał i przekręcił, to uderzyliby centralnie w to drzewo i - jak twierdzą chłopcy - wszyscy prawdopodobnie by zginęli - relacjonował Grzegorz Witek.