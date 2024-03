Tragiczny wypadek na treningu. Nie żyje 21-letni piłkarz

Mohamed El Mokhtar przez wielu mauretańskich dziennikarzy i ekspertów uważany był za wschodzącą gwiazdę futbolu. Pochodzący z Riyadu piłkarz miał na swoim koncie udane występy w drużynie narodowej do lat 20. W przeszłości był także powoływany do seniorskiej kadry, jednak ostatecznie nie rozegrał w jej barwach ani jednego oficjalnego spotkania.

21-letni golkiper na brak sukcesów nie mógł narzekać także jeśli chodzi o piłkę klubową. W ostatnich czasie był on zawodnikiem mauretańskiego zespołu AS Douanes , który występuje obecnie w 1. lidze. Niestety, młody piłkarz nie będzie miał już okazji zaprezentować się w barwach tej, ani żadnej innej ekipy.

Nie żyje Mohamed El Mokhtar. Miał zaledwie 21 lat

Podczas jednego z treningów AS Douanes Mohamed El Mokhtar zderzył się głową z jednym z kolegów. Było to na tyle silne zderzenie, że 21-letni golkiper w ciężkim stanie przetransportowany został do szpitala "Narodowe Centrum Medyczne" i od razu został przyjęty na oddział intensywnej terapii.