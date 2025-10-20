Tragiczny wypadek króla strzelców MŚ. Z murawy trafił prosto do szpitala

Diego Forlan to piłkarz, który z pewnością znany jest wszystkim fanom najpopularniejszej dyscypliny sportowej na świecie. Był on wieloletnim zawodnikiem takich gigantów jak: Manchester United, Villarreal czy Atletico Madryt. Szczególnie w hiszpańskich klubach święcił spore sukcesy indywidualne, dwukrotnie stając się laureatem nagrody europejskiego "złotego buta".

Nie obce były mu również triumfy reprezentacyjne. Wraz z Urugwajem wywalczył on bowiem tytuł Copa America, a także stał się także jednym z bohaterów legendarnego mundialu z 2010 roku, w którym to wraz z: Thomasem Mullerem, Davidem Villą oraz Wesleyem Sneijderem sięgnął po tytuł króla strzelców imprezy. Forlan został także wybrany najbardziej wartościowym zawodnikiem MŚ w RPA, mimo iż jego reprezentacja zajęła dopiero 4. miejsce, kończąc zmagania bez żadnego medalu.

Na piłkarską emeryturę Forlan przeszedł w roku 2019. Oficjalne ostawienie butów na kołek nie przeszkadza mu jednak w dalszym funkcjonowaniu w świecie sportu. Jakiś czas temu głośno było o nowym sportowym kierunku Urugwajczyka. Piłka nożna również pozostała w jego życiu, o czym świadczą występy w różnych spotkaniach na niższych nieprofesjonalnych szczeblach rozgrywek. To właśnie podczas jednego z nich doszło do bardzo groźnej sytuacji z udziałem legendy urugwajskiej piłki.

To starcie mogło zakończyć się tragedią. Poważny uraz króla strzelców MŚ

18 października Forlan wystąpił w meczu urugwajskiej ligi oldboyów. To właśnie podczas starcia drużyny Old Boys z Old Christians doszło do bardzo poważnego incydentu, który mógł zakończyć się ogromną tragedią. 46-letni weteran zderzył się z jednym z rywali, w wyniku czego momentalnie upadł na murawę.

Szybko okazało się, że wymaga on hospitalizacji. Legendarnego piłkarza natychmiast przetransportowano do szpitala, skąd chwilę później nadeszły wieści o jego stanie zdrowia. Okazało się, że w wyniku wspomnianego starcia Diego Forlan doznał złamania trzech żeber oraz częściowego zapadnięcia płuca. Kontuzja brzmi bardzo poważnie, jednak biorąc pod uwagę okoliczności, piłkarz może mówić o swego rodzaju szczęściu. Tego typu zdarzenie mogło bowiem zakończyć się bowiem w dużo gorszy sposób.

Na szczęście wszystko skończyło się względnie dobrze. Z informacji przekazanych przez portal "The Sun" wynika, że piłkarz został poddany drenażowi płuca po tym, jak wypełniło się ono płynem. Jego stan jest stabilny i bardzo prawdopodobne, że opuści on szpital już we wtorek. Sam Forlan ma nie chować urazy do rywala, twierdząc, iż "zdecydowanie nie miał złych intencji", a starcie było jedynie częścią ferworu rozgrywanego spotkania.

Diego Forlan w barwach Atletico Madryt PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP AFP

Diego Forlan EITAN ABRAMOVICH / AFP AFP

Diego Forlan i Luis Suarez MAXI FAILLA AFP

